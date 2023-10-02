Los Rey | Capítulo 71 | ¿Por qué quieres destruir a mi familia?

Ahora que Lorenza está fuera del juego, Rosario quiere aprovechar la situación, peor también está la otra competidora: Aurora. Fina sigue con Julia conviviendo con su hijo, y aunque no pretende quitárselo, existe el miedo de que quiera recuperarlo. Paola está desesperada porque no quiere vivir como una persona normal, pero por lo mientras, es lo que Ismael le puede ofrecer.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!