Los Rey | Capítulo 71 | ¿Por qué quieres destruir a mi familia?
Fina ha estado con su hijo y aunque su propósito no es quitárselo a Julia, está muy arrepentida por haberlo abandonado y le duele no estar con él.
Ahora que Lorenza está fuera del juego, Rosario quiere aprovechar la situación, peor también está la otra competidora: Aurora. Fina sigue con Julia conviviendo con su hijo, y aunque no pretende quitárselo, existe el miedo de que quiera recuperarlo. Paola está desesperada porque no quiere vivir como una persona normal, pero por lo mientras, es lo que Ismael le puede ofrecer.
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