La Resolana |El Capi Pérez recibe la visita de Luis Fernando Peña, Mallezza, Karla Díaz y Diego Bernal
Luis Fernando Peña, Mallezza, Karla Díaz y Diego Bernal se enfrentan al Capi Pérez en una de sus dinámicas de La Resolana; esto fue lo que pasó en el programa
Luis Fernando Peña, Mallezza, Karla Díaz y Diego Bernal se convierten en los invitados de lujo de La Resolana, quienes son sometidos a las dinámicas del Capi Pérez poniendo a prueba sus habilidades en diversos retos para después recibir intensos castigos por parte del conductor.