Los Rey | Capítulo 72 | Un te amo sin marcha atrás

“El Chino” y Lorenza pelearon terriblemente por su necedad de boxear y tener el amor de Lorenza a la fuerza, pero recapacitó y le pidió perdón. Paola no aguanta vivir austeramente, así que Ismael comeinza a desesperarse y querrá tomar lo suyo a la mala. Fina desafió a su abuelo y lo amenazó para que no le haga nada a su hijo.

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