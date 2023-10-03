Los Rey | Capítulo 72 | Un te amo sin marcha atrás
Fina quiere lo mejor para su hijo, aunque eso implique dejarlo con Julia para siempre y retar incluso a su propio abuelo, pero sabe que todo valdrá la pena.
“El Chino” y Lorenza pelearon terriblemente por su necedad de boxear y tener el amor de Lorenza a la fuerza, pero recapacitó y le pidió perdón. Paola no aguanta vivir austeramente, así que Ismael comeinza a desesperarse y querrá tomar lo suyo a la mala. Fina desafió a su abuelo y lo amenazó para que no le haga nada a su hijo.
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