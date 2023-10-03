Autenticando...
  • Cerrar Sesión
a mas nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Los Rey | Capítulo 72 | Un te amo sin marcha atrás

Fina quiere lo mejor para su hijo, aunque eso implique dejarlo con Julia para siempre y retar incluso a su propio abuelo, pero sabe que todo valdrá la pena.

Por: Maria Fernanda Aguilar

“El Chino” y Lorenza pelearon terriblemente por su necedad de boxear y tener el amor de Lorenza a la fuerza, pero recapacitó y le pidió perdón. Paola no aguanta vivir austeramente, así que Ismael comeinza a desesperarse y querrá tomar lo suyo a la mala. Fina desafió a su abuelo y lo amenazó para que no le haga nada a su hijo.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!

Tags relacionados
Novelas mexicanas completas
Novelas

Más de a más +