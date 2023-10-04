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Los Rey | Capítulo 73 | Cuando algo se rompe

“Perico” le dio un pequeño recordatorio a su hija, ya que después de tanto sufrimiento, solo necesita un apapacho. Ismael está recuperando su vida poco a poco.

Por: Maria Fernanda Aguilar

Ismael tiene aún la deuda con el hombre que lo ayudó, pues le costó caro y debe darse prisa para tomar lo que le pertenece como un Rey. Jenni le entregó a Lorenza el acta de divorcio a Lorenza y se molestó. Fina tiene miedo de que Amado la busque, pues al fin le confesó a Julia quién es el padre del niño.

¡No te pierdas ni un capítulo, revive aquí Los Rey!

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