Los Rey | Capítulo 78 | La cómplice de Vado

Vado perdió todo, incluso lo que le pertenecía a Many, pues puso las propiedades como respaldo y sin el permiso de su madre. Vado tiene todo planeado y lo demostró con Carmen, pues nadie ha sospechado que ella fue la que le ayudó con el plan de Aurora. Aurora está harta de ser la carnada y se rebeló contra su padre, pero el impacto fue demasiado para él.

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