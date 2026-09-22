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En Vivo

¡Con palomazo en vivo! Las voces de Frozen revelan detalles de Disney en concierto: Un recorrido musical

Romina Marroquín y Carmen Sarahí nos acompañaron para revelar algunos detalles sobre el anhelado concierto de Disney que tendrá lugar en el Coloso de Reforma.

Esta mañana nos acompañaron Romina Marroquín y Carmen Sarahí, las voces de Elsa y Ana de Frozen, para compartirnos los detalles del concierto sinfónico Disney en concierto: Un recorrido musical, que tendrá lugar este 27 de septiembre en el Auditorio Nacional. ¡Ojo al palomazo en vivo!

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