¡Con palomazo en vivo! Las voces de Frozen revelan detalles de Disney en concierto: Un recorrido musical
Romina Marroquín y Carmen Sarahí nos acompañaron para revelar algunos detalles sobre el anhelado concierto de Disney que tendrá lugar en el Coloso de Reforma.
Esta mañana nos acompañaron Romina Marroquín y Carmen Sarahí, las voces de Elsa y Ana de Frozen, para compartirnos los detalles del concierto sinfónico Disney en concierto: Un recorrido musical, que tendrá lugar este 27 de septiembre en el Auditorio Nacional. ¡Ojo al palomazo en vivo!