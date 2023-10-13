Los Rey | Capítulo 80 | Amado le pide matrimonio a Fina

Pedro y Many quieren conocer a su bisnieto y le piden a Fina que se haga responsable de su hijo. Amado le pide a Fina que se case con él, para que se case con ella para que se hagan cargo de su hijo, él busca a Tamara para pedirle el divorcio para poder estar con Fina. Matías y Lorenza tienen un encuentro, pero no logran poner en orden sus sentimientos.

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