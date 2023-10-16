Los Rey | Capítulo 81| El funeral
Mientras Aurora pasa un momento muy fuerte por la muerte de su padre, Matías se encuentra entre la espada y la pared por ella y por Lorenza.
Joaquin no quiere que su papá siga peleando, pero él se aferra a pelear por el dinero que ganará aunque corre el riesgo de perder. Aurora le pide a Matías que la acompañe en el velorio de su padre y Lorenza se entera de que ellos están juntos gracias a su hermano. Luis y Matías se enfrentan por las acusaciones públicas hacia la empresa de Los Rey.