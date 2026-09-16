¡Noche de muchísima tensión en La Granja VIP! Rafa Mercadante vuelve del duelo y desata el enojo de los Granjeros
Este martes en La Granja VIP estuvo marcado por la tensión y las rivalidades que ya hay dentro del reality. Además, hubo un cardiaco Duelo de Nominación.
La noche comenzó con una decisión que marca el rumbo de la competencia esta semana, cuando el Capataz eligió a Rafa Mercadante para el Duelo de Nominación, mientras que el público eligió a Azalia. Además, la tensión entre algunos Granjeros solo crece con el paso de las horas.