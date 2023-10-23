Los Rey | Capítulo 86 | Tal vez, en otras circunstancias
Aunque no sea fácil de aceptar por sus antecedentes, Matías y “El Chino” tienen ya una cosa en común: la pérdida de sus hijos, y eso podría ser el inicio de una tregua.
Lucía está ayudando a Laureano para que pueda recordar quién era y encontró respuestas en internet, lo cual ayudó a que le lleguen flashazos a su mente. Por otro lado, Matías encontró algo en común con “El Chino” y eso podría significar una tregua entre ambos. Vado está desesperado por tener en sus manos algo que solo le pertenece a Many y hará de todo por obtenerlo.
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