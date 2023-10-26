Los Rey | Capítulo 89 | La última noche
Aurora estaba muy mal por la pérdida de su padre y el dinero que le quitaron. El único que podía salvarla era Vado o Matías y uno de ellos se sacrificará por salvarla.
Aurora se le escapó a la policía y se subió a la azotea, donde estaba por lanzarse, pues ya no tiene más propósitos para seguir. Al no contestar Vado, Matías podía ser la única salvación y lo logró, pero a costa de una promesa que arruinó su futuro con Lorenza. Memo le está pidiendo una oportunidad a Julia, pero ella tiene miedo.
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