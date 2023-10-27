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Los Rey | Capítulo 90 | La pérdida de un hijo

Ronco visitó a “El Chino” y aunque trata de apoyarlo, él no ha sabido cómo manejar el dolor de perder a un hijo, aunque su amigo haya pasado por lo mismo.

Por: Maria Fernanda Aguilar

“El Chino” recibió la visita de Ronco, quien también perdió a su hijo, pero Joel está muy mal y está arrasando con todo, incluso lo hizo con Moi, quien le dijo dónde había pasado la noche Lorenza. Al despertar, Matías sabía que debía alejarse de Lorenza y comenzar de cero su nueva vida. Vado conoció a Laureano y Many le dijo que es su hermano. Mientras, Paola está preocupada por su carrera, pues tiene unos extraños síntomas que podrían ser de embarazo.

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