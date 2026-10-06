Las 10 películas mexicanas de terror que tienes que ver este octubre: clásicos para una temporada de miedo

Desde casa embrujadas, brujas, maldiciones y misterios sobrenaturales son alguno de los temas que puedes ver en una noche de películas del cine mexicano las cuales son ideales para disfrutar en esta temporada llena de terror.

Si eres amante del suspenso y terror déjanos decirte que México también tiene una amplia tradición dentro del género y hay varias historias dentro de su catálogo que se han convertido en leyendas o clásicos. Por eso estos meses son la oportunidad perfecta para hacer un recorrido por algunas de las películas nacionales de terror más recordadas.

A continuación te dejamos algunos títulos de películas de terror del cine mexicano que son ideales para maratonear en octubre.

10 películas mexicanas de terror para ver en octubre

1.- Macario

Una de las grandes joyas del cine mexicano es Macario y la cual se disfruta verla principalmente el Día de Muertos, ya que sigue la historia de Macario, un humilde campesino obsesionado con probar un guajolote entero antes de morir. Sin embargo, su deseo se vuelve realidad cuando se encuentra con una misteriosa figura.

2.- Hasta el viento tiene miedo

Esta historia pertenece a los cálcicos de los títulos de terror de Carlos Enrique Taboada, aquí todo se desarrolla en una vieja escuela para señoritas, un grupo de jóvenes y un espíritu que se niega a desaparecer.

3.- Más negro que la noche

Un título que no puede faltar en un maratón de terror mexicano es este, ya que te cuenta la historia de una casa aparentemente tranquila. Sin embargo, la visita de varias muchachitas a una antigua mansión desencadena una historia llena de secretos, presencias sobrenaturales y muertes.

4.- La tía Alejandra

En esta película, una familia recibe a una misteriosa tía cuya presencia comienza a transformar la dinámica de la casa. Poco a poco, la historia se vuelve cada vez más inquietante y demuestra que no siempre hacen falta monstruos para provocar miedo.

5.- Veneno para las hadas

Otra de las historias que han marcado a varias generaciones es Veneno para las hadas, la cual cuenta como dos niñas empiezan a relacionarse pero una de ellas está convencida en la existencia de la brujería y magia, así que mientras combina su amistad con juegos y aparentemente casos de brujas poco a poco la historia adquiere un tono mucho más oscuro.

6.- El espejo de la bruja

La brujería, la venganza y los elementos sobrenaturales se mezclan en esta historia clásica del cine mexicano de terror.

7.- El escapulario

Como bien lo dice el título, esté historia gira alrededor de un misterioso escapulario cuando llega a las manos de un hombre y está relacionado con una serie de acontecimientos que marcaron la vida de una familia. En esta película encontrarás drama, misterio y elementos sobrenaturales.

8.- El libro de piedra

Una mansión, una niña y un misterioso libro de piedra son el punto de partida de una historia en la que la imaginación y lo sobrenatural comienzan a confundirse. La presencia de Hugo, una inquietante estatua, convierte esta película en una de las opciones más atractivas para quienes disfrutan de los relatos de misterio y terror sobrenatural.

9.- Cementerio de mascotas

Si buscas una película con un tono más cercano al terror de zombis y criaturas sobrenaturales, esta es una opción para tu maratón. Esta película sigue a un grupo de jóvenes que luchan con fuerzas que despiertan de la muerte.

10.- El esqueleto de la señora Morales

La trama gira alrededor de un matrimonio marcado por una relación complicaday durante el desarrollo verás una historia que mezcla humor oscuro y suspenso, sin duda la convierte en una excelente opción para quienes quieren cerrar la maratón con algo diferente.