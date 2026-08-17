Zoe descubre el pacto de su padre y deberá escapar del diablo. “Deuda con el diablo” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Zoe desconoce que su padre hizo un pacto con el diablo para alcanzar el éxito, pero ahora la deuda tiene un precio aterrador: su propia vida. Zoe deberá escapar.
Fortuna, poder, dominio, opulencia y placer... la gente es capaz de cualquier cosa para obtenerlos. Pero, estos lujos tienen un precio muy elevado que no todos están dispuestos a pagar con sus propias almas, porque cuando se hace un pacto con diablo, el pago se extiende por toda la eternidad. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.