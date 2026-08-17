Zoe descubre el pacto de su padre y deberá escapar del diablo. “Deuda con el diablo” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

Fortuna, poder, dominio, opulencia y placer... la gente es capaz de cualquier cosa para obtenerlos. Pero, estos lujos tienen un precio muy elevado que no todos están dispuestos a pagar con sus propias almas, porque cuando se hace un pacto con diablo, el pago se extiende por toda la eternidad. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.