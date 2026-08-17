¡El cuerpo está hecho para moverse! Sigue estos consejos de fisioterapeutas para llegar en mejor forma a la adultez y vejez
¿Cómo identificar que el cuerpo te está pasando factura? La fisioterapeuta Carolina Andrea Lillo, compartió consejos para llegar de mejor manera a la adultez y la vejez.
¿Tu cuerpo te está pasando factura? ¿De qué depende? ¿Cómo identificar las señales? ¿Cómo cambiar los hábitos? La fisioterapeuta Carolina Andrea Lillo, nos acompañó para orientarnos y llegar en mejor forma hacia la edad adulta y vejez.