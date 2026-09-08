La sangre de uno de los niños cae sobre una cripta clausurada y libera a una bruja. “La bruja” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta

El miedo y la ignorancia provocan desgracias haciendo que caigan culpas sobre personas inocentes que no cometieron ningún delito, marcándolas aún después de su muerte, condenándolas a arder en el fuego eterno del infierno. Pero esas almas torturadas llenas de odio y resentimiento, siempre regresan buscando venganza. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.