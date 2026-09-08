La sangre de uno de los niños cae sobre una cripta clausurada y libera a una bruja. “La bruja” capítulo completo de Lo Que La Gente Cuenta
Tras un accidente, la sangre de uno de los niños migrantes cae sobre una cripta cerrada en un cementerio, donde descansan los restos de una bruja.
El miedo y la ignorancia provocan desgracias haciendo que caigan culpas sobre personas inocentes que no cometieron ningún delito, marcándolas aún después de su muerte, condenándolas a arder en el fuego eterno del infierno. Pero esas almas torturadas llenas de odio y resentimiento, siempre regresan buscando venganza. O por lo menos eso es... Lo Que La Gente Cuenta.