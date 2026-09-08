Leonardo encuentra un celular en el micro y decide quedárselo, sin imaginar las consecuencias. | Rutas de la Vida: “Nunca tomes lo ajeno”

De camino al trabajo, Leonardo encuentra un celular en el micro y decide quedárselo, sin imaginar que sería una pésima decisión. No te pierdas el capítulo completo de “Nunca tomes lo ajeno” de Rutas de la Vida.

Tags relacionados
Rutas de la Vida