Leonardo encuentra un celular en el micro y decide quedárselo, sin imaginar las consecuencias. | Rutas de la Vida: “Nunca tomes lo ajeno”

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Lo que tenía que ser un martes cargado de emoción y adrenalina por el Duelo de Nominación se convirtió en una polémica noche en la que nadie queda contento.
Durante una conmovedora dinámica en La Granja VIP, los Granjeros nos dejaron con un nudo en la garganta. Pimpinela habló con su mamá y rompió en llanto.
Ana Claudia y Tomás parecen tener la vida perfecta, pero ahora se acaban de enterar de que tienen menos de 24 horas para resolver su asunto o morirán.