Nacho y Pepe escapan de casa y conocen a Mariela, quien les da una nueva oportunidad. | Rutas de la Vida: “Sin rumbo”

Conecta
Al ingresar reconoces estar de acuerdo con el Aviso de Privacidad
A penas es lunes y en la Gala de La Granja VIP ya tuvimos de todo. Preparate para vivir enfrentamientos y decisiones que cambiaron la competencia.
Se viene una semana complicada para muchos de los Granjeros pues Mono Osuna ha decidido tener a su lado a Azalia durante su turno como Capataz de La Granja.
Mario “Mono” Osuna ganó por muy poca diferencia a Fernando Lozada durante la competencia del Juego del Capataz. Un juego sin duda muy emocionante.