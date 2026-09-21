¡ESCÁNDALO EN LA GRANJA VIP! Adal Ramones revela que Pascal y Julio hicieron trampa y quedan fuera de la final para el Capataz
El público se dio cuenta y Adal Ramones reveló que Pascal y Julio habrían incumplido las reglas durante el juego para convertirse en Capataz y les dio un castigo ejemplar.
Cuando los finalistas parecían definidos para competir en el juego por el puesto del Capataz, las cosas cambiaron sorpresivamente, pues Adal Ramones sorprendió a los Granjeros con un anuncio inesperado. Algunos de ellos habían hecho trampa y habría consecuencias.