En una charla reciente Marlon Jackson indicó que lleva 4 años peleando contra el cáncer de próstata. Los seguidores del legado de la familia Jackson resultaron sumamente sorprendidos, pues es una buena temporada la que el hombre lleva peleando contra esta enfermedad. Así luce y este es el estado de salud del hermano de Michael.

¿Cuál es el estado de salud de Marlon Jackson?

Con 69 años, se reveló que Marlon Jackson padece cáncer de próstata y en estos momentos se encuentra en grado 4. Dicha situación alertó de inmediato a sus seguidores, que por supuesto recuerdan la trayectoria de la agrupación y de Michael. Sin embargo, él confesó que se siente bien a pesar de que no ha sido sencillo.

Incluso platicó en esta charla que cedió en el podcast de Farah Shammas, que el doctor le ha dicho que luce y se encuentra mejor de lo esperado. Por ello, también aclaró que le extirparon la próstata y que se sometió a un tratamiento de radiación. Además, presumió que camina entre 5 y 6 kilómetros al día.

Esto fue una total revelación, pues no era un tema conocido, asunto que se guardó durante 4 años. Sin embargo dijo que se siente bien: “Estoy genial. Estoy bien… La mala hierba no muere. Así que voy a estar por aquí durante mucho tiempo”. Esto mientras explicó que ha quitado por completo el consumo de azúcar y que cuida demasiado cada alimento que ingiere.

¿Cómo se encuentra el resto de The Jackson 5?

En la actualidad ya no se desempeñan como grupo y de los hermanos que siguen con vida… solamente Marlon es el que actuaba de manera constante. Pero así luce la actualidad de la legendaria banda The Jackson 5.