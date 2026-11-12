Este jueves 12 de noviembre se ha dado a conocer la lamentable noticia del fallecimiento de la cantante española Helena Bianco, exvocalista de “Los Mismos”, a los 78 años, a pocos días de revelar que padecía una trágica enfermedad. La noticia sobre su muerte fue dada a conocer a través de la cuenta de instagram de Alberto Vázquez, hermano de la cantante, quién compartió un mensaje en el que dió a conocer su tristeza y gran dolor. “Vuela alto, vida mía. Descansa.No tengo idea de cómo vivir sin ti”, fueron algunas de las palabras que el hombre escribió en redes, junto a un fotomontaje con su hermana. La noticia ha generado gran conmoción, tristeza y muestras de cariño a los seres queridos de Helena.

Helena Bianco: ¿De qué murió la famosa cantante, ganadora de ‘La Voz Senior’?

Helena Bianco, quién destacó por haber ganado ‘La Voz Senior’ en España en el 2019 murió a causa de un cáncer neuroendocrino “duro, muy agresivo y resistente a los tratamientos”, según lo expresó el hermano de la artista . La cantante hizo público su diagnóstico el pasado 4 de noviembre en donde dió a conocer que se tendría que retirar de los escenarios para someterse a una quimioterapia.

Alberto Vázquez, hermano de Helena expresó a las personas que no enviaran flores sino que mejor realizaran una donación “en nombre de Helena Bianco” a una asociación para la investigación y cuidado de pacientes con cáncer neuroendocrino. “Que este dolor sirva para algo positivo.Gracias a todos con el corazón y el alma”, fue parte de lo que el hombre escribió en redes.

¿Quién era Helena Bianco?

Helena Bianco fue una destacada cantante, originaria de Valladolid, en España. Alcanzó una gran popularidad en los años sesenta luego de ser vocalista del grupo musical “Los Mismos”, con el que acumuló grandes éxitos con temas como El puente, Voy a pintar las paredes con tu nombre y Ata una cinta alrededor del viejo roble, entre otras. Sin embargo, tras la disolución de este, la artista inició su carrera como solista en donde debutó en diversos programas de televisión. Uno de sus mayores reconocimientos llegó cuando formó parte de La “Voz Senior” en 2019, edición en la que fue la gran ganadora y donde formó parte del equipo de Pablo López.

Una de sus últimas apariciones artísticas fue el 15 de septiembre donde presentó un concierto en Bembibre, en León. A pesar de su pérdida, su legado y memoria vivirá para siempre a través de su música y el talento que dejó en cada presentación.