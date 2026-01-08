¿INSOMNIO, ANSIEDAD y SOLEDAD?: Revelan los últimos días de vida de Michael Jackson

A más de una década de su muerte, nuevas revelaciones sobre los últimos días de Michael Jackson han salido a la luz gracias a Dan Beck, ex ejecutivo de Epic Records y uno de los hombres de confianza del artista durante la etapa de “Dangerous” y “HIStory”. En entrevista con The Sun y en su libro “You’ve Got Michael”, Beck reconstruye la vida íntima del “Rey del Pop” marcada por noches de insomnio, ansiedad y llamadas en la madrugada.

Según Beck, Jackson lo contactaba a altas horas de la noche, muchas veces alrededor de las 2:00 de la mañana, repitiendo las mismas preguntas sobre su carrera. “¿Crees que ‘Scream’ es el single correcto que debemos lanzar primero?”, le consultaba una y otra vez, buscando reafirmar su confianza.

Michael Jackson, ¿obsesionado por la imagen pública?

Uno de los aspectos que más preocupaba a Jackson era la percepción del público. Beck relató que le entregaba encuestas y comentarios de fans, muchos de ellos críticos, que el cantante leía con atención. “Era duro sentarse ahí en silencio y verlo asimilar esas respuestas”, recordó.

La obsesión por su reputación se explicaba por los golpes que había recibido a lo largo de los años: las acusaciones de abuso en 1993, la polémica entrevista con Martin Bashir en 2003 y los constantes rumores sobre su vida privada. Todo ello alimentaba una espiral de desconfianza y ansiedad que lo acompañó hasta sus últimos días.

¿Era Michael Jackson muy ingenuo?

Beck describió el círculo íntimo de Jackson como un grupo dividido entre profesionales de alto nivel y personas que buscaban aprovecharse de él. “Siempre parecía haber alguien que se beneficiaba de su ingenuidad”, señaló.

A pesar de las controversias, Beck aseguró que nunca fue testigo directo de conductas delictivas. “Lo he pensado mil veces, pero nunca pude conectar los cabos con algo real que yo hubiera visto”, afirmó.

La presión detrás de los discos más exitosos de Michael Jackson

Dan Beck trabajó junto a Jackson desde 1991, durante el lanzamiento de “Dangerous”, que vendió más de 32 millones de copias y se convirtió en el disco más vendido de 1992. Más tarde, participó en la estrategia de “HIStory”, que alcanzó 20 millones de unidades pese a que la vida personal del cantante dominaba los titulares.

En su libro, Beck describe esos años como un período de presión constante, donde la industria musical luchaba por proteger el legado del artista más famoso del planeta, mientras él mismo enfrentaba noches interminables de insomnio y ansiedad.

Las revelaciones de Dan Beck muestran a un Michael Jackson vulnerable, atrapado entre la genialidad artística y la presión mediática.