Revelan INÉDITO y TRISTE mensaje que dejó Michael Jackson antes de morir

El 25 de junio de 2009 fue cuando el mundo entero se paralizó, y de acuerdo con los medios, en punto de las 14:26 horas fue cuando Michael Jackson habría muerto. Sin embargo, a 17 años de su partida, en las últimas horas se ha vuelto viral una carta del Rey del Pop, donde deja un inédito y triste mensaje, ¿qué dice?

¿Cuál es el inédito y triste último mensaje de Michael Jackson?

De acuerdo con la cuenta de Veronica | Fan de MJ, con el usuario @iamveronica777, subió un pedazo de papel en donde se pueden leer unas letras supuestamente escritas por Michael Jackson, y entre algunas frases se puede alcanzar a leer: “Moriré siendo un hombre sin país, y Dios sabe que soy inocente”.

¿De qué se le acusaba a Michael Jackson?

El Rey del Pop fue acusado por abuso infantil y por ello enfrentó un proceso judicial en el 2005; la denuncia vino por parte de una familia de un adolescente de 13 años, quien tenía una enfermedad de gravedad y que se había hospedado en Neverland; a ello se le adjudicaron varias denuncias posteriores que marcaron la carrera musical del cantante.

¿Qué decía la carta que Michael Jackson se hizo a sí mismo en 1979?

Cuando tenía 21 años de edad, el Rey del Pop se habría escrito una carta para el mismo, y algunos aseguran que, fue una profecía que marcaría el camino de su legado y grandeza; en este documento muy íntimo, el cantante plasmó sus sueños, sus metas y aspiraciones; así como su objetivo de querer convertirse en unos de los artistas más populares de todos los tiempos de la música.

“MJ será mi nuevo nombre, no más Michael Jackson . Quiero un personaje totalmente nuevo, un “look” distinto. Debo ser una persona totalmente diferente, la gente nunca debe pensar en cómo en el niño que cantaba: “ABC” o “I Want You Back”.

Quiero ser un nuevo e increíble actor, bailarín y cantante que impactará al mundo. No daré entrevistas, seré mágico, seré un perfeccionista, un entrenador, un maestro, un investigador.

Seré el más grande que todos los actores, hechos uno. Debo tener el sistema de entrenamiento más increíble para cavar, cavar, y cavar hasta encontrar. Estudiaré y miraré atrás a todo el mundo del entretenimiento para perfeccionarlo y llevarlo más allá de donde los grandes lo dejaron”.

¿En qué películas apareció Michael Jackson?

El Mago en 1978 como Lépouvantail

Moonwalker como Himself y Michael

En la temporada 3 de Los Simpson en el episodio 1 como Leon Kompowsky

Cortometraje de su video musical You Rock My World en el 2001

Hombres de Negro II en el 2022

Michael Jackson´s This Is It como él mismo

