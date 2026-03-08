4 hermanos introducen demanda contra Michael Jackson a escasos meses de que cumpla 17 años fallecido

El legado del Rey del Pop, Michael Jackson, volvió a sumar otro inconveniente legal a más de 16 años de su muerte ocurrida en 2009. Cuatro hermanos de la familia Cascio -Edward, Dominic, Marie-Nicole y Aldo- presentaron una demanda federal en el Tribunal del Distrito Central de California acusándolo de graves delitos sexuales cometidos cuando eran niños.

Michael Jackson dejó una deuda de 500 millones de dólares

Se trata de una nueva acción legal que vuelve a revivir controversias que parecían sepultadas, unas que tenían que ver justamente con los mismos delitos y que tanto afectaron a la reputación de quien, para muchos, es el mejor cantante de la historia.

Nueva demanda contra Michael Jackson

La demanda oficializada en febrero de 2026 describe a Jackson como un "depredador infantil en serie" que drogaba y abusaba de los menores durante más de una década. Los demandantes alegaron que los abusos iniciaron en los años 80, cuando su padre trabajaba en el hotel Helmsley Palace de Nueva York, un sitio frecuentado por el cantante.

Allí, el personal supuestamente facilitaba encuentros al reservar habitaciones que estuvieran juntas, de modo que permitieran que el artista ofreciera bebidas alcohólicas y sustancias para luego realizar acciones de agresión sexual.

Los incidentes no se limitaron al hotel, sino que los demandantes describen que ocurrieron en el icónico Rancho Neverland, propiedad de Michael Jackson en California, así como en residencias de celebridades como las de Elizabeth Taylor en Suiza y Elton John en Inglaterra. Aunque no acusan directamente a estas figuras, los Cascio sostuvieron que el entorno propició los hechos.

La demanda exige compensación millonaria por daños emocionales duraderos.

Impacto en el patrimonio y otro duro golpe a su imagen

Si bien “el Rey del Pop” falleció en 2009 por sobredosis de propofol, las demandas contra su patrimonio siguen ocurriendo porque posee bienes valorados en miles de millones de dólares. Esto implica que abogados continúen defendiendo su imagen legalmente.

Los demandantes atribuyen el retraso de la denuncia al "lavado de cerebro" que les habría hecho Jackson, el cual les impidió reconocer el trauma.

En vida, la leyenda del pop también enfrentó serias acusaciones . En 1993, Jordan Chandler lo demandó por abuso, resuelto con unos 25 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial, sin admisión de culpa. En 2005, el juicio por Gavin Arvizo en Neverland por cargos de abuso y alcohol a menor terminó en absolución total tras cinco meses de debate.

Mientras tanto, ante esta nueva demanda, los representantes legales insisten en su inocencia, pero todo quedará resuelto por la justicia norteamericana en los próximos meses.