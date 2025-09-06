inklusion logo Sitio accesible
Azteca 7
Planeta Anime
Video

No te pierdas esta entrevista con el equipo detrás del primer concierto oficial de Dragon Ball en México: Dragon Ball Live Symphonic

Eleva tu ki con nosotros y mira esta entrevista con el equipo que trajo a México las mejores canciones de Dragon Ball en sinfónico.

Planeta Anime
Compartir
  •   Copiar enlace

Con motivo del Dragon Ball Live Symphonic, tuvimos unos invitados de lujo, pues los productores de Anime Music Lab: Carlos López y Erika Rodríguez y las voces oficiales de las canciones de Dragon Ball en Latinoamérica: Luis de Lile y Aaron Montalvo nos estuvieron acompañando.

Durante este visita pudimos hablar con ellos sobre esta gran producción que estará presentándose en el Auditorio Nacional este sábado 6 de septiembre con Hironobu Kageyama, quien es la voz original del openning “Cha-La Head-Cha-La”.

Nuestros invitados nos contaron lo que significa para ellos traer a nuestro país el primer sinfónico oficial de Dragon Ball y lo que esta increíble experiencia representa para los fanáticos que han crecido con las canciones de este gran anime.

¡No te puedes perder por nada este increíble concierto!

Anime
Conciertos
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca 7 en Google News!
×
×