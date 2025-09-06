No te pierdas esta entrevista con el equipo detrás del primer concierto oficial de Dragon Ball en México: Dragon Ball Live Symphonic

Con motivo del Dragon Ball Live Symphonic, tuvimos unos invitados de lujo, pues los productores de Anime Music Lab: Carlos López y Erika Rodríguez y las voces oficiales de las canciones de Dragon Ball en Latinoamérica: Luis de Lile y Aaron Montalvo nos estuvieron acompañando.

Durante este visita pudimos hablar con ellos sobre esta gran producción que estará presentándose en el Auditorio Nacional este sábado 6 de septiembre con Hironobu Kageyama, quien es la voz original del openning “Cha-La Head-Cha-La”.

Nuestros invitados nos contaron lo que significa para ellos traer a nuestro país el primer sinfónico oficial de Dragon Ball y lo que esta increíble experiencia representa para los fanáticos que han crecido con las canciones de este gran anime.

¡No te puedes perder por nada este increíble concierto!