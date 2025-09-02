Dragon Ball Live Symphonic: Concierto sinfónico de Dragon Ball llega al Auditorio Nacional de la CDMX

Este próximo sábado 6 de septiembre se llevará a cabo el tan esperado Dragon Ball Live Symphonic en el Auditorio Nacional y en Azteca 7 te traemos la exclusiva de este increíble concierto que nos ofrecerá las mejores canciones de uno de los animes más queridos del mundo que nos ha narrado la historia de Goku.

Ya sea que prefieras Dragon Ball, Dragon Ball Z o GT, este imperdible concierto sinfónico que llega bajo la producción de Anime Music Lab en colaboración con Toei Animation y ofrecerá al público mexicano un show nunca antes visto donde se estará presentando en vivo el cantante japonés Hironobu Kageyama, quien es la voz original del openning “Cha-La Head-Cha-La”.

¿Por qué no nos podemos perder este concierto sinfónico?

Además de ser un evento que ofrecerá una experiencia sonora y visual única, será la Orquesta Sincrophonia bajo la dirección del Maestro Rodrigo Cadet quien se encargue de musicalizar el evento, la cuál está conformada por más de 100 músicos ofrecerá una noche más que vibrante, donde miles de fanáticos de Dragon Ball reunirán su ki.

Sin duda este primer concierto sinfónico oficial de Dragon Ball en Latinoamérica marcará un antes y después en la forma en la que disfrutamos la música y este anime, el cuál es considerado como el mejor de todos los tiempos.

Los mejores guerreros formarán parte de esta única fecha

Como te mencionamos, el intérprete japonés Hironobu Kageyama estará cantando en vivo en el Dragon Ball Live Symphonic, donde además contaremos con invitados latinos de talla mundial.

Este concierto también contará con la participación de Luis de Lille, quien es mundialmente reconocido por ser el intérprete de la canción “La Fantástica Aventura”, Aarón Montalvo cantante de las canciones de Dragon Ball GT y la soprano Irma Flores, icónicas voces del anime en el idioma español de Latinoamérica.

Precio de las entradas para el concierto de Dragon Ball

Sabemos que al igual que nosotros no te quieres perder esta gran y única fecha, por lo que te compartiremos el precio de las entradas, ¡Para que corras por las tuyas!

Namek Lateral: $500 MXN

Namek (central): $700 MXN

Zona Guerrero Z: desde $800 hasta $1,300 MXN

Super Saiyan: $1,500 – $2,000 MXN

Majin: $1,800 MXN

Super Saiyan 2: $2,600 MXN (Este boleto incluye kit con mercancía conmemorativa)

Super Saiyan 3: $3,800 MXN (Este boleto incluye kit de póster autografiado, meet & greet y una fotografía)