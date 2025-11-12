¡Le devolvió el favor! Este fue el cover que Mon Laferte hizo PRIMERO a Dua Lipa

Durante el paso de Dua Lipa por Latinoamérica con su gira "Radical Optimism" hemos podido escuchar algunas sorpresas pues la cantante ha deleitado con hits locales a sus fans de Argentina donde cantó “De Música Ligera” de Soda Stéreo y “Tu Misterioso Alguien” de Miranda!.

Recientemente, la cantante sorprendió a su público chileno con “Tu Falta de Querer” de Mon Laferte, dejando un momento para la historia, aunque éste no es el primer acercamiento entre las artistas.

¿Cómo fue la vez que Mon Laferte le hizo un cover a Dua Lipa?

Corría el año de 2019 cuando la cantante chilena, Mon Laferte realizó su presentación en el icónico festival Coachella, cuando en medio de su setlist decidió agregar “New Rules”, uno de los primeros éxitos de Dua Lipa, siendo una de sus presentaciones internacionales más importantes en su carrera.

Aunque el cover de Mon lució más como una improvisación debido a que leyó parte de le la letra en se celular, este detalle fue del agrado del público, quien estaba escuchando a una artista hispanohablante cantando en inglés, siendo que su show original es en español.

Por otro lado, la noche del martes, Dua Lipa le devolvió el favor a Mon y cantó ante un estadio lleno el primer éxito de la chilena, el cual está por cumplir una década, despertando la emoción entre sus fans quienes sueñan con una colaboración entre ambas.

¿Qué cover podría cantar Dua Lipa en México?

Habiendo hecho su exitoso paso por Argentina y Chile, donde ha dejado un cover diferente para cada noche, el público mexicano ya ha comenzado a especular sobre qué cover podría cantar Dua Lipa durante sus conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

Aún cuando fans ya han escuchado a Soda Stéreo, Miranda! y Mon Laferte, estos son conscientes del gran rango musical de Dua, por lo que hasta una sorpresa de regional mexicano podríamos tener.

Entre “No Llega el Olvido” de Jenni Rivera, “Eres” de Café Tacvba, "Eres Para Mí" de Julieta Venegas, “Rosa Pastel” de Belanova, “Querida” de Juan Gabriel o “El Triste” de José José, son algunas de las joyas mexicanas que se perfilan dentro de los fans para los conciertos de Dua Lipa en México.

