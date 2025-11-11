¿A qué hora es el martes de Tacos HOY? Todo lo que debes de saber sobre este evento en Roblox

Este 11 de noviembre es uno de los días más esperados dentro de Roblox pues se llevará a cabo el tan esperado “Martes de Tacos”, donde podría haber algún brain rot limitado, lo que ha llamado la atención de mucha comunidad de este servidor.

En los últimos días ha surgido confusión sobre el Martes de Tacos, el cuál iniciará en México a las 5:00 pm, por lo que te recomendamos estar al pendiente de cualquier novedad dentro de la comunidad a la que pertenezcas.

¿Qué novedades habrá este Martes de Tacos en Roblox?

Para este nuevo Martes de Tacos lo más probable es que podamos ver un nuevo Brainrot limitado (o nuevos), donde además podríamos conocer o al menos tener pistas sobre la próxima actualización.

Podríamos estar hablando de la actualización en Roblox de Navidad, alguna otra nueva sorpresa, por lo que es importante estar al pendiente de las novedades.

¿Qué precauciones debo de tomar al jugar Roblox?

Es importante que NO compartas información personal en este tipo de plataformas, pues no sabes quién puede estar del otro lado de la pantalla, USA únicamente tu nombre de usuario y evita poner tu nombre real, tu edad y no compartas en dónde vives.

