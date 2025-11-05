¡Atención! Anuncian que Roblox será bloqueado en algunos espacio de Argentina, ¿Cerrará en México?

Recientemente se anunció que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido bloquear el acceso a Roblox en las escuelas públicas como medida de protección a los estudiantes, contra el acoso digital, pues se considera que es un riesgo infantil, por lo que no sería sorpresa que más países decidan tomar acciones similares.

La ministra de educación de Argentina declaró lo siguiente: “Es imprescindible hacerlo, los chicos están entrando a una pileta digital sin ningún tipo de seguridad”. Fue así como han decidido proteger a los jóvenes del grooming, ciberbullying y demás riesgos digitales que estos corren en una plataforma como Roblox.

¿Qué es Roblox?

En los últimos años Roblox ha ganado bastante popularidad en México y prácticamente en todo el mundo, pues esta plataforma de videojuegos en línea y a la vez un sistema de creación de juegos, donde todos los usuarios además de jugar, también pueden crear sus propios mundos y experiencias interactivas, dándonos una infinidad de actividades de hacer dentro de este servidor.

Los juegos, retos o actividades dentro de Roblox son conocidos como “experiencias” o “mundos”, donde puedes encontrar de todo, desde aventuras, carreras, simuladores, shooters, juegos de moda, terror o simple, convivencia.

Siendo así que cualquier persona, ya sean niños, adolescentes e incluso adultos, puedan diseñar su propio juego y compartirlo con otros jugadores.

¿Bloquearán a Roblox en México?

Esta comunidad se expande día a día, y aunque la mayoría de personas solamente quiere pasar un buen rato y jugar, es innegable que las regulaciones no han sido del todo sólidas en el cuidado de los menores, motivo por el cuál ha comenzado a ser bloqueado en lugares como escuelas.

De momento, en México no se tienen señales o indicios que Roblox vaya a cerrar o ser bloqueado en escuelas públicas, aunque sí es recomendable jugarlo bajo la supervisión de un adulto.