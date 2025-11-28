El mapa completo de los eventos del fin de semana en Los Ángeles, Texas y Nueva York

Las principales ciudades con mayor presencia hispana en Estados Unidos (Nueva York, Houston y Los Ángeles) tendrán un fin de semana lleno de actividades culturales, musicales y familiares, con opciones gratuitas y de pago. ¿Ya tienes planes? Aquí te presentamos la lista completa de los eventos más destacados para los días posteriores al Día de Acción de Gracias.

Nueva York

Viernes 28 de noviembre

Caminata al aire libre en Manhattan por los parques Inwood Hill y Fort Tryon.

En Brooklyn, paseo por el Salt Marsh Nature Trail, ideal para una aventura escénica.

En Queens, visita al tulipán gigante conocido como “Alley Giant”.

Sábado 29 de noviembre

NY Waterway, la flota de ferry más grande, anunció el tradicional Mercado Navideño de Invierno en la Terminal de Ferry de Midtown. Con música, compras y artesanías, contará con la visita de Papá Noel. Entrada gratuita, abierto de viernes a sábado desde las 11:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche.

Domingo 30 de noviembre

Último día de presentación de “El sendero iluminado de El extraño mundo de Jack” en el Jardín Botánico de Nueva York. Por Black Friday, el costo será de $33 dólares y el recorrido dura aproximadamente una hora.

Otros eventos en Nueva York incluyen:



Desfile de camiones de bomberos de Christmasville

Papá Noel en el Jardín Botánico



Los Ángeles

Viernes 28 de noviembre

Licorice Pizza presentará un concierto con el cantante Gatlin a las 4:00 de la tarde. Además, se venderán ediciones limitadas de vinilos de Charli XCX y álbumes especiales de Prince, Taylor Swift y más.

Sábado 29 de noviembre

En el Far East Plaza (727 N. Broadway, 2do piso, Chinatown), Now Serving ofrecerá un mercado navideño para los más pequeños, de 11:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

Domingo 30 de noviembre

El musical “Un Cuento de Navidad” se presentará en el teatro Noise Within desde el sábado 29 hasta el 24 de diciembre. Entrada tiene un valor de $30 dólares y el domingo tendrán una función especial “relajante” para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), retraso del desarrollo, trastorno neuromuscular, disfunción sensorial integrativa, TDAH y dificultades de interacción social y comunicación.

Houston, Texas

Viernes 28 de noviembre

En 1001 Calle Bissonnet, Houston, TX 77005, se inaugurará la exposición “Arte y vida en la Roma imperial: Trajano y su época”, con tesoros provenientes de Roma, Nápoles y el Vaticano.

Sábado 29 de noviembre

Regresa Texas Winter Lights en el Marriott Marquis Houston, del 17 de noviembre al 31 de diciembre.

Domingo 30 de noviembre

Obra teatral infantil “Una Navidad con Charlie Brown”, escrita por Charles M. Schulz, donde Charlie Brown busca el verdadero significado de la Navidad con la ayuda de Snoopy, Linus y toda la pandilla de Peanuts.