El fan que acosó a Ariana Grande fue expulsado del show de Lady Gaga

El fanático enloquecido que saltó sobre Ariana Grande durante el estreno de “Wicked: For Good” en Singapur volvió a ser noticia tras ser expulsado del concierto de Lady Gaga en Australia. El incidente ocurrió el lunes por la noche en el Estadio Suncorp de Brisbane, donde el joven fue identificado por asistentes y rápidamente retirado por seguridad.

La alerta de los asistentes

Un chico llamado Callum Cantrill relató en sus redes sociales que él y su amigo reconocieron a Johnson Wen en la fila VIP de entrada anticipada. Según Cantrill, Wen intentaba pasar desapercibido con peluca y bigote falso. El personal de seguridad actuó de inmediato y el video del momento en que el fanático fue escoltado hasta la salida se viralizó en cuestión de horas.

Más tarde, Wen apareció en Instagram para confirmar que había sido expulsado y que el público lo abucheó mientras era retirado del recinto.

The individual who grabbed Ariana Grande at the ‘Wicked For Good’ Singapore premiere was kicked out of Lady Gaga’s Brisbane show despite attempting to disguise themselves. pic.twitter.com/4kHlWBkrnv — Buzzing Pop (@BuzzingPop) December 9, 2025

El historial de incidentes de Johnson Wen

Wen se viralizó semanas atrás tras saltar la barricada y abalanzarse sobre Ariana Grande en “Wicked: For Good”. En esa ocasión, la actriz Cynthia Erivo intervino rápidamente para proteger a su compañera mientras la seguridad lo alejaba. El fanático fue arrestado, acusado de alteración del orden público y sentenciado a nueve días de cárcel en Singapur, además de recibir una prohibición de reingreso al país.

Su historial es controversial: anteriormente había irrumpido en espectáculos de The Weeknd y Katy Perry, lo que refuerza su reputación de interrumpir eventos masivos para hacerse viral.

Publicaciones en redes y repercusiones

Tras ser desalojado del concierto de Lady Gaga, Wen compartió en Instagram un recuento de las veces que ha sido expulsado de conciertos. Su nombre había estado fuera del radar mediático hasta el incidente con Ariana Grande, que sobrepasó todos los límites de seguridad en Singapur.

Seguridad y rechazo colectivo

El caso de Johnson Wen refleja cómo la circulación global de imágenes y datos permite a los equipos de seguridad establecer redes de vigilancia más amplias, compartiendo alertas entre ciudades e incluso países.

Los abucheos que recibió tras ser expulsado del concierto de Lady Gaga muestran la posición colectiva del público frente a su comportamiento, pero también evidencian el riesgo que este tipo de acciones representan para la seguridad de los artistas en espectáculos internacionales.