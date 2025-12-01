Festival Resuena Dos Equis 2026 revela su line-up OFICIAL: ¡Rels B, Yandel, Ivy Queen y MÁS!
¡El género urbano sigue expandiéndose por todo México! Este es el cartel completo del Festival Resuena Dos Equis 2026
La música no se detiene y es que este lunes 01 de diciembre se anunció el line-up oficial del Festival Resuena Dos Equis 2026, donde los mejores artistas del género urbano como Rels B, Yandel (con su sinfónico), Omar Coytz o Ivy Queen, quienes se unirán en un día único el próximo año.
A través de sus redes sociales fue que confirmó que el Festival Resuena Dos Equis 2026 habrá vibrar el Foro Cholula de Puebla como nunca antes, donde el próximo 21 de marzo el género urbano llegará con todo en un evento que además de prometer mucho, a primeros rasgos luce con la expansión de los festivales de reguetón por México.
¿Quién estará en el “Resuena Dos Equis 2026”?
Para ser sinceros, este cartel nos ha generado confusión pues todos los artistas son tan buenos que nos ha costado identificar a los headliners, aunque es oficial que se contará con los actos de:
- Rels B
- Yandel (sinfónico)
- Omar Courtz
- Ivy Queen
- Victor Mendivil
- Manuel Turizo
- Del V
- De la Rosa
- Brytiago
- Mc Davo
- Omar Camacho
- Luck RA
- Alanis Yuki
- Destino
- Olivia Wald
- La Santa
¿Cuánto cuestan los boletos para el Festival Resuena Dos Equis?
Se ha comunicado que los boletos estarán a la venta este próximo viernes 05 de diciembre a través del sitio web oficial de la boletera de Eticket y en puntos de venta autorizados, mismos que tendrán los siguientes tipos: General, General+ y VIP.
- El boleto General te da acceso al festival el cuál estará conformado por 10 horas de música, donde podrás contar con la zona de asistencia médica, zona de food trucks, zona de hidratación gratis y renta de lockers.
- El acceso Genera+ incluye los beneficios mencionados del acceso general, a diferencia de que brinda baños privados y una entrada exclusiva al festival.
- El Boleto VIP brinda beneficios del acceso general y contarán con un pit lateral al escenario principal, así como con un carril de acceso rápido al festival, una zona exclusiva con sombra, zona de mesas, zona de food trucks exclusiva, y baños VIP.