Festival Resuena Dos Equis 2026 revela su line-up OFICIAL: ¡Rels B, Yandel, Ivy Queen y MÁS!

La música no se detiene y es que este lunes 01 de diciembre se anunció el line-up oficial del Festival Resuena Dos Equis 2026, donde los mejores artistas del género urbano como Rels B, Yandel (con su sinfónico), Omar Coytz o Ivy Queen, quienes se unirán en un día único el próximo año.

A través de sus redes sociales fue que confirmó que el Festival Resuena Dos Equis 2026 habrá vibrar el Foro Cholula de Puebla como nunca antes, donde el próximo 21 de marzo el género urbano llegará con todo en un evento que además de prometer mucho, a primeros rasgos luce con la expansión de los festivales de reguetón por México.

¿Quién estará en el “Resuena Dos Equis 2026”?

Para ser sinceros, este cartel nos ha generado confusión pues todos los artistas son tan buenos que nos ha costado identificar a los headliners, aunque es oficial que se contará con los actos de:



Rels B

Yandel (sinfónico)

Omar Courtz

Ivy Queen

Victor Mendivil

Manuel Turizo

Del V

De la Rosa

Brytiago

Mc Davo

Omar Camacho

Luck RA

Alanis Yuki

Destino

Olivia Wald

La Santa

¿Cuánto cuestan los boletos para el Festival Resuena Dos Equis?

Se ha comunicado que los boletos estarán a la venta este próximo viernes 05 de diciembre a través del sitio web oficial de la boletera de Eticket y en puntos de venta autorizados, mismos que tendrán los siguientes tipos: General, General+ y VIP.

