FOTOS: Los mejores memes que nos dejó el concierto de Bad Bunny "No Me Quiero ir de Aquí: Una Más"

Con momentos inolvidables y casi una cobertura en vivo, los usuarios de redes sociales no desperdiciaron el Concierto de Bad Bunny y nos dejaron unos memes inolvidables.

Gabriela Reyes
memes-concierto-bad-bunny.jpg
Desde que se anunció la transmisión de “No Me Quiero Ir: Una Más” ya sabíamos que debíamos apartar el día y obviamente nuestra mejor ropa, sí aunque lo fuéramos a disfrutar desde casa.
bad-bunny-transmision-concierto.jpg
Y bueno a lo mejor el inicio del concierto tuvo algunas fallas, sobre todo en el audio pues muchos no podíamos escuchar bien la voz de Benito...
bad-bunny-concierto-amazon-prime.jpg
Peeeero eso no nos detuvo para disfrutar toda la energía y la música con la que arrancó el show, ¿apoco no?
bad-bunny-concierto.jpg
¡Y ni moooodo! No importa que no hayamos podido estar en El Choli de PR.
bad-bunny-mejores-momentos-concierto.jpg
A lo mejor no todo era baile, perreo y felicidad, obviamente hubo momentos bastante emotivos, como la interpretación de “Lo que le pasó a Hawaii”.
bad-bunny-ultimo-concierto-puerto-rico.jpg
Todo lo que no fuera la transmisión de Bad Bunny podía esperar un poquito, ¿qué son unas cuántas horas?
concierto-bad-bunny-amazon-music.jpg
Uffff uno de los momentos top de la noche definitivamente fue “Turista”.
como-fue-concierto-bad-bunny.jpg
Todos con absolutamente todas las canciones que salieron en el concierto, y eso que fueron un montón.
memes-bad-bunny-concierto-amazon.jpg
Yo no habría notado esa similitud si no hubiera sido por esta exacta observación.
transmision-en-vivo-bad-bunny.jpg
Aaaah claro, los gritos no se hicieron esperar, una disculpita a los vecinos de todos los que vimos el concierto de Bad Bunny en streaming y nos sentíamos en El Choli.

Después de haber concluido 30 conciertos en su natal Puerto Rico, Bad Bunny cerró su residencia con un concierto 31, el cual transmitió a todo el mundo a través de Prime Video y el Twitch de Amazon Music. Una noche histórica no podía quedarse sin memes, los cuales surgieron rápidamente en X.

