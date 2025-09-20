FOTOS: Los mejores memes que nos dejó el concierto de Bad Bunny "No Me Quiero ir de Aquí: Una Más"
Con momentos inolvidables y casi una cobertura en vivo, los usuarios de redes sociales no desperdiciaron el Concierto de Bad Bunny y nos dejaron unos memes inolvidables.
Desde que se anunció la transmisión de “No Me Quiero Ir: Una Más” ya sabíamos que debíamos apartar el día y obviamente nuestra mejor ropa, sí aunque lo fuéramos a disfrutar desde casa.
Y bueno a lo mejor el inicio del concierto tuvo algunas fallas, sobre todo en el audio pues muchos no podíamos escuchar bien la voz de Benito...
Peeeero eso no nos detuvo para disfrutar toda la energía y la música con la que arrancó el show, ¿apoco no?
¡Y ni moooodo! No importa que no hayamos podido estar en El Choli de PR.
A lo mejor no todo era baile, perreo y felicidad, obviamente hubo momentos bastante emotivos, como la interpretación de “Lo que le pasó a Hawaii”.
Todo lo que no fuera la transmisión de Bad Bunny podía esperar un poquito, ¿qué son unas cuántas horas?
Uffff uno de los momentos top de la noche definitivamente fue “Turista”.
Todos con absolutamente todas las canciones que salieron en el concierto, y eso que fueron un montón.
Yo no habría notado esa similitud si no hubiera sido por esta exacta observación.
Aaaah claro, los gritos no se hicieron esperar, una disculpita a los vecinos de todos los que vimos el concierto de Bad Bunny en streaming y nos sentíamos en El Choli.
Después de haber concluido 30 conciertos en su natal Puerto Rico, Bad Bunny cerró su residencia con un concierto 31, el cual transmitió a todo el mundo a través de Prime Video y el Twitch de Amazon Music. Una noche histórica no podía quedarse sin memes, los cuales surgieron rápidamente en X.