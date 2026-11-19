Es oficial, este 19 de noviembre se lanzó de manera oficial Grand Theft Auto 6, uno de los videojuegos más esperados de toda la franquicia, sin embargo con la gran atención que esta recibiendo diversas tendencias en redes sociales se han viralizado como solicitarle a la IA que realice imágenes de cualquier persona, con la estética de GTA 6, una que se caracteriza por tener tonos morados y contar con espacios donde la playa es uno de los lugares protagonistas; esto sin dejar de lado la parte criminal, excesos, autos, armas, helicópteros, solo por mencionar algunos elementos. Es por eso que en esta ocasión te presentamos cómo generar una imagen así relacionando GTA 6 con Kpop Demon Hunters, una de las cintas más exitosas de Sony Pictures Animation; esto sin lugar a dudas mezcla dos universos enormes que para cualquier fan de alguno de estos dos proyectos resulta atractivo.

Para realizar estas imágenes debes escribir en Chat GPT lo siguiente: “Muéstrame imágenes de cómo se verían los personajes de Kpop Demon Hunters en el universo de GTA 6; presenta a Rumi, Zoey, Mira, Los Saja Boys y Derpy Tiger”. Automáticamente la inteligencia artificial te mostrará las imágenes.

Kpop Demon Hunters: ¿Cómo se verían las Guerreras Huntrix, Saja Boys y Derpy Tiger en el universo de GTA 6, según la IA?

En las imágenes que la Inteligencia Artificial muestra se puede ver a Rumi, Zoey y Mira con una apariencia muy similar a la de los personajes femeninos de GTA 6 ya que incluso su ropa cuenta con un estilo urbano. En la parte de atrás luce un auto en color morado, casi idéntico a los que aparecen en el videojuego. Por otro lado, en la parte superior del auto se encuentran los 5 Saja Boys, quienes están acompañados de Derpy Tiger, es icónico felino azul tiene una cadena colgada en su cuello y un sombrero, lo que le da un estilo gangster. El fondo de la imagen destaca por ser rosa con tonos naranjas además de que están escritas las palabras “Vice City”. Hay palmeras, un helicóptero, un hotel y edificios.

Kpop Demon Hunters en el universo de GTA 6 Kpop Demon Hunters en el universo de GTA 6, según la IA (Crédito: IA)

¿Por qué GTA 6 es tan importante?

Sin duda alguna GTA 6 es uno de los videojuegos más esperados que está teniendo un impacto a nivel global ya que se ha esperado por 13 años. El juego no solo representa un impacto en la industria gamer sino también en la musical, económica y tecnológica debido al número enorme de ventas que tuvo; por ejemplo, el día de su lanzamiento superó los $1.800 millones de dólares en ingresos. Por otro lado, artistas de talla internacional son parte de su banda sonora e incluso se realizará un festival musical, algo nunca antes visto en la industria.