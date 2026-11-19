Parte de lo más disfrutable de esta franquicia es el nivel de realismo que se implementa en Vice City y en este caso… alrededor de las consecuencias de lo que realizan los protagonistas. Por ello, el GTA 6 implementó un sistema bastante sofisticado del nivel de individuo que representas para la propia Lucía o en su defecto para Jason y ante la policía. Conoce todo sobre el Perfil Criminal y cómo afecta en tu desarrollo y al final de la historia.

¿Qué es el Perfil Criminal implementado en el GTA 6?

Este Perfil Criminal que los conocedores asociaron con el que se utiliza en el Red Dead Redemption 2, es un sistema de karma y honor que cataloga a los protagonistas en sujetos peligrosos o no tanto. Es decir, el juego medirá qué tanto respondes a la violencia gratuita o sin sentido, tomando en cuenta que la historia se desarrolla en un drama criminal moderno.

En ese sentido, las personas están reaccionando positivamente a este aspecto. Primero, porque toma en cuenta la forma en cómo vives tu vida criminal en cuanto al grado de violencia que ejercitas. Y en un segundo y tercer aspecto, cada personaje (Jason y Lucía) tendrán su propio Perfil Criminal y esto afecta directamente a la relación que llevan.

Entonces, las repercusiones de cada uno de tus actos tiene una injerencia total en la forma de desarrollarse la historia, por lo que debes tomar en cuenta tu accionar. Por ello, puedes estar atento a tu perfil, el cual se puede revisar con el Mapa o el Menú de Pausa donde buscarás la situación de ambos personajes.

¿Cuántos niveles existen en el Perfil Criminal de GTA 6?

Mientras que en otros juegos de Rockstar Games (como el ya mencionado Red Dead Redemption 2) solamente se dividía el “ámbito moral” del protagonista en bueno y malo… aquí hay hasta 5 niveles.