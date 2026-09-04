4 juguetes del Tigre Derpy, de Kpop Demon Hunters, para niños y niñas de 6 años en adelante

Kpop Demon Hunters llegó para quedarse. Desde su estreno en plataformas digitales en julio de 2025, la cinta de las Guerreras Kpop no ha hecho más que acumular éxitos, rompiendo récords de reproducciones a nivel global. Y no es para menos, su historia, al igual que sus personajes, han logrado cautivar a millones de personas alrededor del mundo. Sin duda, uno de los favoritos es el emblemático Tigre Derpy. Si en casa tienes a una pequeña o pequeño fan de las HUNTER/X, aquí te compartimos 4 juguetes de la tierna mascota espiritual que, seguro, le encantarán. Además, son ideales para niños mayores de 6 años.

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Kpop Demon Hunters: 4 juguetes del Tigre Derpy para niños de 6 años en adelante

Este emblemático personaje cósmico de pelaje azul juega el rol de mascota y protector de Rumi en la cinta animada de Kpop Demon Hunters. Derpy destaca por su apariencia súper tierna y su carácter distraído, por lo que no es sorpresa que sea el personaje favorito de millones de niños. Si quieres sorprender a tu hijo o hija, aquí te dejamos 4 ideas de juguetes inspirados en esta mascotita.

Peluche durmiente

Este peluche se convertirá en el compañero de aventuras de tu hijo. Lo mejor de todo es que también puede usarse como almohada debido a su suavidad, posición y gran tamaño.

Juguetes del tigre Derpy | Crédito: Jazwares

Funko Pop!

Para muchos, estas figuritas de vinilo son de colección, sin embargo, hay quienes prefieren sacarlas de sus cajitas para jugar. Bajo esta línea, te compartimos este pequeño Funko de Derpy, ideal para que los pequeños lo introduzcan en sus aventuras y juegos de roles.

Juguetes del tigre Derpy Kpop Demon Hunters | Crédito: Funko Pop!

Furby de Derpy

¿Quién no ha tenido un Furby? Debido al gran éxito de la cinta, la marca hizo una colaboración con Kpop Demon Hunters, lanzando una edición especial de estos animalitos peludos caracterizados como Derpy. Lo mejor de todo es que cuentan con un clip para llevarlo a todas partes.

Juguetes del tigre Derpy Kpop Demon Hunters| Crédito: Kpop Demon Hunters

Rompecabezas

Armar rompecabezas es el juego perfecto para estimular la memoria y reducir el estrés de manera efectiva y qué mejor manera de hacerlo que de la mano de tu personaje favorito. Checa este hermoso diseño de Derpy

Juguetes del tigre Derpy Kpop Demon Hunters | Crédito: CEACO

¿Dónde comprar los juguetes del Tigre Derpy de Kpop Demon Hunters?

Todos los juguetes están disponibles en línea. Sólo busca el nombre del juguete de tu preferencia en la tienda digital que sea de tu agrado, añade al carrito y listo. Prepárate para horas de diversión.