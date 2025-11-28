VIDEO: ¿Goku le va a Las Chivas? Esta fue su participación en el partido de cuartos de final vs Cruz Azul

La noche de este jueves se realizó el partido de ida de los cuartos de final entre Las Chivas del Guadalajara y La Máquina del Cruz Azul en el Estadio Akron en un encuentro que ciertamente nos dejó muy poco emoción pues el marcador final fue 0 - 0, un resultado que al parecer no dejó muy satisfecha a ambas aficiones.

Tras este insípido empate sin goles, podemos decir que uno de los momentos más emocionantes de la noche fue cuando Goku presentó la alineación del conjunto “del Rebaño Sagrado”, lo cuál además de emocionar a los locales, nos dejó un momento para la historia del fútbol y del anime.

¿Cómo fue la presentación de Goku a Las Chivas del Guadalajara?

Como es costumbre, previo al partido de Chivas vs Cruz Azul, se presentaron a los jugadores locales, aunque sorpresivamente, Mario Castañeda, quien es la voz a Goku en su entrañable versión latina fue el encargado de hacerlo mientras de fondo sonaba el icónico tema de Dragon Ball “Chala - Head - Cha - La”.

Justamente esta temporada, el mundo del anime se ha hecho muy cotidiano con Las Chivas, sobre todo por su joya, Armando “Hormiga González”, quien no ha dudado en mostrar su gusto por esta cultura japonesa, donde incluso se ha hecho viral por sus llamativas celebraciones en referencia a Dragon Ball, Naruto y demás animes.

¿Los jugadores de las chivas les gusta el anime?

Si bien, todos los jugadores y su director técnico formaron parte de esta divertida dinámica, ninguno ha mostrado su emoción por el anime o mangas, mas que Armando “Hormiga” González, quien este año se ha ganado el apodo de “El Otaku del Gol”, debido a su gran registro de anotaciones.

En más de una ocasión se le ha visto hacer referencias a diversos animes y de hecho, ha revelado cuales son sus favoritos, donde destaca Naruto, Blue Lock, Dragon Ball, Full Metal Alchemist, de quienes se declara muy fan.