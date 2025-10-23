¡Histórico! La voz que da vida a Goku recibe premio que no se había entregado en 75 años

Recientemente, la actriz del doblaje Masako Nozawa, quien da vida al legendario personaje de Goku en Dragon Ball recibió el premio “Persona de Mérito Cultural en Japón”, con lo que se ha convertido en la primera actriz de esta rama conocida como seiyuu en recibir dicha condecoración.

Este honorable reconocimiento no se había entregado en 75 años a una actriz de doblaje, además de tener un significado muy importante dentro de la cultura japonesa, pues reconoce su contribución al mundo del anime, donde se incluye su trabajo dando voz a Goku, Gohan y Goten en Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT y Super, además de videojuegos y juguetes.

¿Cuánto tiempo lleva Masako Nozawa siendo la voz de Goku?

La actriz de doblaje de 88 años comenzó a dar vida al legendario saiyajin a la edad de 50 años cuando fue elegida para ese proyecto por el mismísimo Akira Toriyama y desde entonces se ha mantenido activa trabajando en el anime, en videojuegos, películas, juguetes e incluso adaptaciones teatrales.

Aunque ha participado en una gran lista de producciones a lo largo de las décadas, sin duda alguna Dragon Ball ha sido la que marcó su carrera de manera definitiva, siendo que cuando comenzó, en 1986, ya llevaba 20 años de trayectoria.

Su voz se hizo tan característica que es toda una leyenda en su natal Japón e incluso en diversas partes del mundo prefieren las voces originales de Dragon Ball, con lo que ha crecido su legado artístico.

¿De qué consta el premio “Persona de Mérito Cultural en Japón”?

Nozawa, quien es la primera actriz en conseguir este prestigioso reconocimiento recibirá una pensión vitalicia de 3,5 millones de yenes al año (cerca de 424,796 pesos mexicanos).

Con este logro, se una a la lista donde se encuentran figuras como Hayao Miyazaki (director de Estudio Ghibli) y Shigeru Miyamoto (el creador de Mario Bros).

La ceremonia de entrega será el próximo martes 4 de noviembre de 2025, la cuál contará con la presencia del Primer Ministro y el Emperador de Japón, lo que emociona a todos sus seguidores a quienes ha acompañado a lo largo de décadas.