Mi Amor de Otra Galaxia | Los celos son una de las emociones más primitivas que puede sentir una persona
Por ahora Song Yi está a salvo...
ver fotos
Min Joon recuerda cómo se escapó en siglos pasados mientras escapa del agente que investiga la muerte de Yoo-ra.
Min Joon recuerda cómo se escapó en siglos pasados mientras escapa del agente que investiga la muerte de Yoo-ra.
MBC
Song Yi recibe a Lee Jae-Kyung quien está ligado a la muerte de Yoo-ra.
Song Yi recibe a Lee Jae-Kyung quien está ligado a la muerte de Yoo-ra.
MBC
Cuando la conversación tomaba un tono más preocupante, Son Yi fue “salvada” por Lee Hwi Kyung.
Cuando la conversación tomaba un tono más preocupante, Son Yi fue “salvada” por Lee Hwi Kyung.
MBC
Min Joon con todo y su desesperación llega a ver a Son Yi, quien se encuentra bien.
Min Joon con todo y su desesperación llega a ver a Son Yi, quien se encuentra bien.
MBC
Tras corroborar que todo está bien Min Joon es echado de la casa de Song Yi.
Tras corroborar que todo está bien Min Joon es echado de la casa de Song Yi.
MBC
Lee Hwi Kyung confronta a Min Joon, de quien está celoso por el amor de Song Yi
Lee Hwi Kyung confronta a Min Joon, de quien está celoso por el amor de Song Yi
MBC
Durante su clase en la universidad Min Joon habla sobre las emociones que sienten los humanos, asegurando que él no las ha sentido.
Durante su clase en la universidad Min Joon habla sobre las emociones que sienten los humanos, asegurando que él no las ha sentido.
MBC
Fans comienzan a atacar a Song Yi, a quien relacionan con la muerte de Yoo-ra, lo cuál la pone muy triste.
Fans comienzan a atacar a Song Yi, a quien relacionan con la muerte de Yoo-ra, lo cuál la pone muy triste.
MBC
La imagen pública de Song Yi sigue cayendo y ha comenzado a perder contratos.
La imagen pública de Song Yi sigue cayendo y ha comenzado a perder contratos.
MBC
En vez de lucir decaída, Song Yi se ha decidido a cambiar de agentes, quien espera limpiar su imagen.
En vez de lucir decaída, Song Yi se ha decidido a cambiar de agentes, quien espera limpiar su imagen.
MBC
Un “admirador” le deja a Song Yi un regalo aterrador con motivo de su próximo cumpleaños, haciendo que ella se sienta amenazada.
Un “admirador” le deja a Song Yi un regalo aterrador con motivo de su próximo cumpleaños, haciendo que ella se sienta amenazada.
MBC
Los detectives comienzan a sospechar de las habilidades de Min Joon, luego de que este escapara con gran facilidad.
Los detectives comienzan a sospechar de las habilidades de Min Joon, luego de que este escapara con gran facilidad.
MBC
Min Joon habla sobre su próxima partida a su planeta natal, pero parece no estar muy feliz por regresar, pues recuerda cosas muy parecidas que vivió hace 400 años.
Min Joon habla sobre su próxima partida a su planeta natal, pero parece no estar muy feliz por regresar, pues recuerda cosas muy parecidas que vivió hace 400 años.
MBC
Por más complicada que esté la situación, siempre hay tiempo para disfrutar de un buen momento o así lo deja ver Song Yi.
Por más complicada que esté la situación, siempre hay tiempo para disfrutar de un buen momento o así lo deja ver Song Yi.
MBC
Aunque poco después nos dimos cuenta de que no era la conductora más hábil de la ciudad…
Aunque poco después nos dimos cuenta de que no era la conductora más hábil de la ciudad…
MBC
Un pequeño percance la pone en el foco público y de nuevo Min Joon acude a su salvación.
Un pequeño percance la pone en el foco público y de nuevo Min Joon acude a su salvación.
MBC
Tras salvar a Song Yi y darse la mano, dan un paseo por la universidad dejando un gran momento a solas.
Tras salvar a Song Yi y darse la mano, dan un paseo por la universidad dejando un gran momento a solas.
MBC
Lee Han-Kyung, quien presenció la primera vez que Min Joon salvó a Song Yi ha descubierto su secreto.
Lee Han-Kyung, quien presenció la primera vez que Min Joon salvó a Song Yi ha descubierto su secreto.
MBC
La muerte no es el final de todo, Song Yi parece comenzar a recordar su vida pasada con Min Joon
La muerte no es el final de todo, Song Yi parece comenzar a recordar su vida pasada con Min Joon
MBC
Quizá la vida le ha dado a Min Joon otra oportunidad para despedirse de la manera adecuada.
Quizá la vida le ha dado a Min Joon otra oportunidad para despedirse de la manera adecuada.
MBC
Mi Amor de Otra Galaxia | Los celos son una de las emociones más primitivas que puede sentir una persona
Song Yi ha tenido suerte y por ahora está fuera de peligro pero nuevos retos vienen...
Su imagen como actriz ha comenzado a caer debido a que la señalan por la muerte de Yoo-ra, lo que significarían cambios en su vida.
Poco a poco han descubierto el secreto de Min Joon, quien también está siendo investigado por detectives.
Min Joon siempre tan atento, ha salvado de nuevo a Song Yi, quien le ha hecho recordar una historia que pasó hace vario siglos, mostrándole que la muerte quizá no es el fin de todo.
¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia a través de la señal de Azteca Siete y la App!