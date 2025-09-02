Mi Amor de Otra Galaxia | Los celos son una de las emociones más primitivas que puede sentir una persona

Song Yi ha tenido suerte y por ahora está fuera de peligro pero nuevos retos vienen...

Su imagen como actriz ha comenzado a caer debido a que la señalan por la muerte de Yoo-ra, lo que significarían cambios en su vida.

Poco a poco han descubierto el secreto de Min Joon, quien también está siendo investigado por detectives.

Min Joon siempre tan atento, ha salvado de nuevo a Song Yi, quien le ha hecho recordar una historia que pasó hace vario siglos, mostrándole que la muerte quizá no es el fin de todo.

