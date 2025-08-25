Te dejamos lo mejor del OST del K-Drama: Mi Amor de Otra Galaxia

Como sabrás, hoy, lunes 25 de agosto comenzará Mi Amor de Otra Galaxia (My Love from The Stars) a través de la señal de Azteca 7 dentro de la programación de K-Siete y no podemos con la emoción que este K-Drama nos traerá, por lo que hoy hablaremos sobre su OST (Original Soundtrack) o banda sonora original.

Sin duda este OST es uno de los más icónicos que jamás hemos escuchado, por ello nos encontramos muy entusiasmados de poder compartir esta historia con toda la comunidad de los K-Dramas.

¿Por qué el OST de Mi Amor de Otra Galaxia es tan especial?

Lanzado el 26 de febrero de 2014, este disco debutó en el puesto #4 del Gaon Album Chart y se ubicó en el puesto 71 al final del año, donde se destacó como uno de los más vendidos de Corea del Sur.

Ganó tres premios por la canción “My Destiny” quien es interpretada por Lyn.



Mejor OST en los Mnet Asian Music Awards 2014.

Mejor OST en los MelOn Music Awards 2014.

Mejor OST en los APAN Star Awards 2014.

Letra de “My Destiny”

Si lo permiten de nuevo

Si pudiera verte de nuevo

En mis recuerdos pasados

En el dolor

Te llamo

Tú eres mi destino, lo eres

Tú eres mi destino, lo eres

Tú eres mi todo

Solo mirándote

Te llamo en silencio

Tú eres el único mi amor, lo eres

Tú eres el único mi amor, lo eres

Tú eres mi deleite de todos

Tú eres mi amor eterno

Ven a mi lado

Si aun me amas

Las lágrimas en mis ojos

Te quieren

Te amo

Tú eres mi destino, lo eres

Tú eres mi destino, lo eres

Tú eres mi todo

Lo que no cambia

Este es mi amor por ti

Tú eres mi destino, lo eres

Tú eres mi destino, lo eres

Tú eres mi todo,

Lo único que no cambiaría

Será mi amor por ti.

Tú eres mi único amor,

Tú eres mi único amor, lo eres

Eres el significado de mi todo,

Incluso si el mundo cambiara

Solo te amaría a ti, mi destino

Estoy llamándote.

¿De qué trata Mi Amor de Otra Galaxia (Sin spoilers) ?

En esta divertida historia conocemos a Do Min Joon, un extraterrestre que ha habitado la Tierra por más de 100 años, y cuando está por volver a su planeta de origen conoce a Cheon Song Yi, una famosa actriz surcoreana, de quien se enamora perdidamente.

Recuerda que podrás ver este K-Drama en punto de las 6:00 pm a través de la señal de Azteca 7 y la App de TV Azteca.