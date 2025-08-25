Te dejamos lo mejor del OST del K-Drama: Mi Amor de Otra Galaxia
Te compartimos el OST de uno de los mejores K-Dramas del momento
Como sabrás, hoy, lunes 25 de agosto comenzará Mi Amor de Otra Galaxia (My Love from The Stars) a través de la señal de Azteca 7 dentro de la programación de K-Siete y no podemos con la emoción que este K-Drama nos traerá, por lo que hoy hablaremos sobre su OST (Original Soundtrack) o banda sonora original.
Sin duda este OST es uno de los más icónicos que jamás hemos escuchado, por ello nos encontramos muy entusiasmados de poder compartir esta historia con toda la comunidad de los K-Dramas.
¿Por qué el OST de Mi Amor de Otra Galaxia es tan especial?
Lanzado el 26 de febrero de 2014, este disco debutó en el puesto #4 del Gaon Album Chart y se ubicó en el puesto 71 al final del año, donde se destacó como uno de los más vendidos de Corea del Sur.
Ganó tres premios por la canción “My Destiny” quien es interpretada por Lyn.
- Mejor OST en los Mnet Asian Music Awards 2014.
- Mejor OST en los MelOn Music Awards 2014.
- Mejor OST en los APAN Star Awards 2014.
Letra de “My Destiny”
Si lo permiten de nuevo
Si pudiera verte de nuevo
En mis recuerdos pasados
En el dolor
Te llamo
Tú eres mi destino, lo eres
Tú eres mi destino, lo eres
Tú eres mi todo
Solo mirándote
Te llamo en silencio
Tú eres el único mi amor, lo eres
Tú eres el único mi amor, lo eres
Tú eres mi deleite de todos
Tú eres mi amor eterno
Ven a mi lado
Si aun me amas
Las lágrimas en mis ojos
Te quieren
Te amo
Tú eres mi destino, lo eres
Tú eres mi destino, lo eres
Tú eres mi todo
Lo que no cambia
Este es mi amor por ti
Tú eres mi destino, lo eres
Tú eres mi destino, lo eres
Tú eres mi todo,
Lo único que no cambiaría
Será mi amor por ti.
Tú eres mi único amor,
Tú eres mi único amor, lo eres
Eres el significado de mi todo,
Incluso si el mundo cambiara
Solo te amaría a ti, mi destino
Estoy llamándote.
¿De qué trata Mi Amor de Otra Galaxia (Sin spoilers) ?
En esta divertida historia conocemos a Do Min Joon, un extraterrestre que ha habitado la Tierra por más de 100 años, y cuando está por volver a su planeta de origen conoce a Cheon Song Yi, una famosa actriz surcoreana, de quien se enamora perdidamente.
Recuerda que podrás ver este K-Drama en punto de las 6:00 pm a través de la señal de Azteca 7 y la App de TV Azteca.