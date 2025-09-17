Mi Amor de Otra Galaxia | Min Joon le confiesa a Song Yi que viene de otro planeta y que él la salvó
Min Joon ha tomado una decisión sobre su futuro y le ha dicho a Song Yi la verdad sobre su planeta de origen y sus habilidades.
ver fotos
Min Joon quedó totalmente inconsciente luego de ser atropellado y perdido la evidencia contra Jae-Kyung.
Min Joon quedó totalmente inconsciente luego de ser atropellado y perdido la evidencia contra Jae-Kyung.
Crédito: MBC
Yoo-Se Mi le trata de hacer entender a Song Yi que quien la había salvado hace años había sido Min Joon aunque esta malinterpretó todo.
Yoo-Se Mi le trata de hacer entender a Song Yi que quien la había salvado hace años había sido Min Joon aunque esta malinterpretó todo.
Crédito: MBC
Song Yi entra a la casa de Min Joon luego de no poder localizarlo y lo encuentra lleno de sangre tras su ataque.
Song Yi entra a la casa de Min Joon luego de no poder localizarlo y lo encuentra lleno de sangre tras su ataque.
Crédito: MBC
Song Yi por fin se entera de que Min Joon se irá de su lado un par de meses.
Song Yi por fin se entera de que Min Joon se irá de su lado un par de meses.
Crédito: MBC
Así imaginan Song Yi y Min Joon cómo sería una vida si pudieran estar juntos.
Así imaginan Song Yi y Min Joon cómo sería una vida si pudieran estar juntos.
Crédito: MBC
Song Yi es interrogada por el agente que sigue cada paso de Min Joon.
Song Yi es interrogada por el agente que sigue cada paso de Min Joon.
Crédito: MBC
Hwi Kyung cada vez desconfía más de su hermano Jae-Kyung.
Hwi Kyung cada vez desconfía más de su hermano Jae-Kyung.
Crédito: MBC
Por fin Min Joon ha recuperado la consciencia pero se ha dado cuenta de que está perdiendo sus poderes.
Por fin Min Joon ha recuperado la consciencia pero se ha dado cuenta de que está perdiendo sus poderes.
Crédito: MBC
Min Joon ha mantenido firme su idea de irse de la Tierra y de mantener a Song Yi fuera de su vida.
Min Joon ha mantenido firme su idea de irse de la Tierra y de mantener a Song Yi fuera de su vida.
Crédito: MBC
Min Joon decide visitar a Jae-Kyung a quien le ha propuesto un trato.
Min Joon decide visitar a Jae-Kyung a quien le ha propuesto un trato.
Crédito: MBC
Song Yi y Min Joon salen a una cita después de todo.
Song Yi y Min Joon salen a una cita después de todo.
Crédito: MBC
Min Joon ha aceptado que ama a Song Yi.
Min Joon ha aceptado que ama a Song Yi.
Crédito: MBC
Min Joon le ha confesado a Song Yi que él fue quien salvó a Song Yi la primera vez hace 12 años y que él llegó a la Tierra hace 400 años.
Min Joon le ha confesado a Song Yi que él fue quien salvó a Song Yi la primera vez hace 12 años y que él llegó a la Tierra hace 400 años.
Crédito: MBC
Mi Amor de Otra Galaxia | Min Joon le confiesa a Song Yi que viene de otro planeta y que él la salvó
Song Yi se ha enterado de que Min Joon fue quien la salvó cuando era solo una niña pero esta no puede creerlo.
Min Joon ha comenzado a perder sus poderes y debe de tomar una decisión rápido que defina su futuro y su estadía en la Tierra.
¿Qué es lo que planea Min Joon y Jae-Kyung? ¿Estará Song Yi a salvo?
¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia! Sigue la señal de K-Siete a través de Azteca 7 o la App en vivo.