Mi Amor de Otra Galaxia | ¿Cómo podría una historia tener un final feliz sin amor?
Mientras más se acercan Song Yi y Min-Joon más peligros rodean a esta pareja... ¿Qué siente el uno por el otro?
ver fotos
Estando dormida, Song Yii le pidió a Min Joon que la visite en sus sueños más seguido, donde también le dejó en claro lo que siente por él.
Song Yi le cuenta a Do Min Joon sobre que tuvo un sueño “un poco” raro y él sabía que mentía, dando un momento incómodo así como divertido.
Song Yi le cuenta a Do Min Joon sobre que tuvo un sueño “un poco” raro y él sabía que mentía, dando un momento incómodo así como divertido.
Algunos visitantes han llegado al planeta, ¿Estarán buscando a Min-joon? ¿Qué recordó del pasado?
Algunos visitantes han llegado al planeta, ¿Estarán buscando a Min-joon? ¿Qué recordó del pasado?
Min-joon le revela accidentalmente a Song Yi que él no es de este planeta y que no debería de ayudar a los humanos pero logra cubrir su error.
Min-joon le revela accidentalmente a Song Yi que él no es de este planeta y que no debería de ayudar a los humanos pero logra cubrir su error.
Song Yi comienza a abrirse a Min-joon, con quien tuvo una conversación más cercana sobre su vida personal.
Song Yi comienza a abrirse a Min-joon, con quien tuvo una conversación más cercana sobre su vida personal.
Por su parte Min-joon también se abre con Song Yi a quien le hace recordar a él su soledad.
¿Culparán a Song Yi por la muerte de la actriz? Parece que la gente no busca responsables, sino a quien señalar.
Song Yi ya sabe que a Min-joon le quedan tres meses… Pero no entiende de qué, dejando una gran interrogante sobre este lapso de tiempo.
Min-joon ha comenzado a recordar vivencias de siglos atrás, donde no puede olvidar a alguien que al parecer ya ha encontrado.
Min-joon ha comenzado a recordar vivencias de siglos atrás, donde no puede olvidar a alguien que al parecer ya ha encontrado.
Defender a Song Yi le ha costado diferencias con su familia y ha tensado varias cosas.
Defender a Song Yi le ha costado diferencias con su familia y ha tensado varias cosas.
La relación entre Song Yi y Min-joon cada vez se fortalece más, donde ambos entienden lo diferentes que son y aún así se aceptan mejor.
La relación entre Song Yi y Min-joon cada vez se fortalece más, donde ambos entienden lo diferentes que son y aún así se aceptan mejor.
Presuntas evidencias señalan a que la actriz Yoo-ra se quitó la vida, dejando incluso una carta de despedida, aunque lejos de resolver el caso, ha avivado la atención de uno de los detectives.
Presuntas evidencias señalan a que la actriz Yoo-ra se quitó la vida, dejando incluso una carta de despedida, aunque lejos de resolver el caso, ha avivado la atención de uno de los detectives.
Los detectives siguen investigando el incidente de Yoo-ra y dan con el video de la vez que Min-joon defendió a Song Yi en el salón de belleza.
Los detectives siguen investigando el incidente de Yoo-ra y dan con el video de la vez que Min-joon defendió a Song Yi en el salón de belleza.
La popularidad de Song Yi comienza a caer debido al suicidio de Yoo-ra, pues la gente cree quee ella tuvo qué ver.
La popularidad de Song Yi comienza a caer debido al suicidio de Yoo-ra, pues la gente cree que ella tuvo qué ver.
Min-joon habla sobre lo sucedido con Song Yi, quien decide salir con los medios para limpiar su nombre.
Min-joon habla sobre lo sucedido con Song Yi, quien decide salir con los medios para limpiar su nombre.
Min-joon además de ocultar en su casa a Song Yi, también la cura luego de que esta se cortara el pie.
Min-joon además de ocultar en su casa a Song Yi, también la cura luego de que esta se cortara el pie.
La policía da con Min-joon, quien es interrogado por aparecer en todos los videos que implican a Song Yi.
La policía da con Min-joon, quien es interrogado por aparecer en todos los videos que implican a Song Yi.
Song Yi corre peligro, ha sido visitada por uno de los sujetos que estuvo relacionado con la muerte de la actriz
Song Yi corre peligro, ha sido visitada por uno de los sujetos que estuvo relacionado con la muerte de la actriz
Mi Amor de Otra Galaxia | ¿Cómo podría una historia tener un final feliz sin amor?
Desde que Min-joon ha resguardado a Song Yi en su departamento ha surgido alguna química entre los dos, donde aún siendo tan distintos encuentran cómo coincidir.
Aunque el amor comienza a fluir, el peligro acecha a ambos, por lo que esta historia de amor se podría complicar...
La muerte de Yoo-ra ha mantenido a los detectives sobre Song Yi, que a su vez ha dejado en evidencia a Min-joon, quien la ha salvado constantemente.
Song Yi corre peligro y Min-joon se encuentra en problemas con la policía, ¿Qué es lo que pasará en esta historia?
¡No te pierdas Mi Amor de Otra Galaxia a través de la señal de Azteca Siete y la App!