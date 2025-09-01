Mi Amor de Otra Galaxia | ¿Cómo podría una historia tener un final feliz sin amor?

Desde que Min-joon ha resguardado a Song Yi en su departamento ha surgido alguna química entre los dos, donde aún siendo tan distintos encuentran cómo coincidir.

Aunque el amor comienza a fluir, el peligro acecha a ambos, por lo que esta historia de amor se podría complicar...

La muerte de Yoo-ra ha mantenido a los detectives sobre Song Yi, que a su vez ha dejado en evidencia a Min-joon, quien la ha salvado constantemente.

Song Yi corre peligro y Min-joon se encuentra en problemas con la policía, ¿Qué es lo que pasará en esta historia?

