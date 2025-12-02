Forbes corona a reconocida boyband como los #1 del K-pop 2025

La banda surcoreana Stray Kids sigue cosechando éxitos pues Forbes los coronó como el grupo #1 del K-pop en 2025 en su lista anual “Top 30 K-Idols of the Year”.

De acuerdo con la revista, la boyband obtuvo este título luego de que su más reciente álbum, DO IT, debutara en el puesto número 1 de Billboard 200, sumado sus millonarias ventas y streaming que acompañan este material.

Con este triunfo en los Billboard, Stray Kids se convierte en el primer acto de K-pop en lograr que sus primeras ocho entradas al chart debuten todas en el primer lugar. Asimismo, Forbes destacó que su crecimiento no ha sido casualidad, sino el resultado de una fórmula explosiva: autoproducción, sonido distintivo y una conexión fuerte con su fandom global, STAY, que continúa expandiéndose en todos los continentes.

¿Quiénes son Stray Kids?

En 2017 JYP Entertainment, lanzó Stray Kids tras el exitoso reality show del mismo nombre. Desde un inicio la agrupación llamó la atención, pues era un proyecto que destacó por no ser igual a otras bandas de K-pop, comenzaron por apostar por una estética rebelde y un estilo más experimental.

Aunque el nombre de Stray Kids ya sonaba, fue en 2018 cuando el grupo conformado por Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, I.N debutó oficialmente con I Am Not.

Gracias a que la agrupación cuenta con 3RACHA (Bang Chan, Changbin y Han) han podido destacar en la autoproducción, pues 3RACHA son quienes son los responsables de componer y producir gran parte de la música que les ha dado identidad sonora y reconocible.

¿Qué tanto ha influido Stray Kids en el K-pop?

Stray Kids no solo se ha distinguido por ser un grupo con sonidos únicos, también ha destacado por revolucionar el K-pop moderno, pues la mezcla arriesgada de hip-hop, rock, electrónica y ritmos experimentales ha redefinido la percepción de la música coreana en mercados donde antes predominaban propuestas más tradicionales.

Ante esta apuesta, Forbes no sólo los reconoce por su éxito, sino por el cambio cultural que representa. Actualmente Stray Kids ha sacudido a sus fans, pues no solo triunfa en los escenarios ahora lo hace en la pantalla grande al colaborar con Disney pues en la reciente producción “Zootopia 2” aparece ‘SKZOO’, quien está inspirado en los miembros de la agrupación, haciendo de este un encuentro sin precedentes entre Disney y el K-pop.