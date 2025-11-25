Superestrella de BLACKPINK se convierte en la nueva protagonista del Fortnite

Este 29 de noviembre el universo de Fortnite se prepara para uno de sus momentos más memorables: la llegada de LISA, integrante de BLACKPINK, quien será la figura central de la próxima edición del Fortnite Festival Season 12.

A partir de ese día, los jugadores podrán disfrutar de una skin exclusiva de la artista, con un diseño futurista en tonos oscuro-neón, así como un conjunto de objetos cosméticos que incluyen micrófono, accesorios, emotes inspirados en sus presentaciones y por supuesto un icónico felino.

Pero el verdadero atractivo llega con el contenido musical: Fortnite incorporará varios de sus éxitos como “FUTW (Vixi Solo Version)”, “Rockstar” y “New Woman”, disponibles como “Jam Tracks”, permitiendo tocarlas en el modo rítmico del juego.

El Pase de Música Starlux ofrecerá acceso a su personaje, recompensas temáticas y elementos exclusivos que reflejan la estética de LISA tanto en su etapa con BLACKPINK como en su carrera en solitario. Con esta colaboración, la artista se convierte en una de las pocas estrellas de la música global con un evento central dentro del Festival, reforzando la fuerte relación entre la cultura pop y los videojuegos.

¿Quién es LISA?

Lalisa Manoban, conocida mundialmente como LISA, es una rapera, bailarina y cantante tailandesa que alcanzó la fama como parte de BLACKPINK, uno de los fenómenos musicales más grandes del mundo. Su debut en solitario impulsó aún más su popularidad, consolidándola como un ícono global del pop moderno.

Su estilo mezcla coreografías poderosas, identidad visual audaz y presencia escénica magnética. Ahora, esa esencia llega al mundo virtual de Fortnite, permitiendo que millones de fans experimenten su música y estética desde dentro del juego.

¿Por qué es relevante el Fortnite Festival Season?

En los últimos años el festival se ha caracterizado por mezclar música, cultura pop y gaming en una experiencia interactiva que reúne a millones de jugadores y fans de artistas de todo el mundo. Cada temporada introduce colaboraciones exclusivas, skins y canciones que se vuelven tendencia, convirtiendo al festival en una plataforma masiva donde músicos, marcas y jugadores coinciden.