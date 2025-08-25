Mi Amor de Otra Galaxia|Conoce a Do Min Joon, un extraterrestre que lleva en el planeta Tierra más de 400 años
Mi Amor de Otra Galaxia nos muestra a Do Min Joon, un extraterrestre con habilidades sobrehumanas que ha vivido en la Tierra por varios siglos.
Mi Amor de Otra Galaxia nos trae la historia de Do Min Joon, un extraterrestre con apariencia humana pero con habilidades sobrehumanas originario del planeta “KMT 184.05" que lleva más de 400 años en el planeta Tierra y quien se encontraba viviendo en Seúl siendo un profesor de universidad.
A su vez nos presenta a la actriz Song Yi, una actriz muy reconocida, con una actitud explosiva y arrogante.
Do Min Joon conoce a su vecina, Song Yi, con quien inmediatamente tiene un choque de personalidades, pues son muy distintos entre sí… Do Min Joon, comienza a planear el regreso a su planeta de origen, aunque todo podría pasar.
Son Yi tiene recuerdos de ella de chica cuando fue salvada por un ser con superpoderes a quien ciertamente no recuerda bien.
¡No te pierdas ni un capítulo de Mi Amor de Otra Galaxia a través de la señal de Azteca Siete y la App!