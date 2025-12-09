El Mundial 2026 tiene sus embajadores: Salma Hayek y Matthew McConaughey

Desde sus inicios, Salma Hayek ha destacado por su carisma, humildad, disciplina y talento. A sus 59 años, la actriz veracruzana suma un nuevo reconocimiento: fue nombrada embajadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, compartiendo este honor con el actor estadounidense Matthew McConaughey.

Además de su trayectoria internacional en el cine, Hayek ha sido reconocida por su defensa de los derechos de las mujeres y su participación en causas sociales. En 2019 ya había fungido como embajadora honorífica durante la conmemoración de los 500 años de la fundación de Veracruz.

El anuncio de la FIFA

La noticia se dio a conocer el pasado viernes, cuando la FIFA confirmó la designación de Hayek y McConaughey como embajadores del torneo. Ambos participaron como consejeros del exfutbolista Rio Ferdinand, catalogado por la organización como “Legend”, en un clip transmitido durante el sorteo oficial.

En las imágenes, Salma Hayek aconseja a Ferdinand: “Disfrútalo, siente el momento. Todo va a estar bien. Confía en el proceso”. Por su parte, McConaughey lo invitó a “relajarse y confiar en el proceso”.

El anuncio generó gran expectativa, ya que figuras de la talla de Hayek y McConaughey aportan glamour y proyección internacional al evento deportivo más esperado del mundo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026

El torneo dará inicio en junio de 2026, con Estados Unidos, México y Canadá como países anfitriones. Las sedes estarán repartidas por Norteamérica, en un ambiente de fiesta global que marcará el inicio de una nueva era para el fútbol mundial.

Salma Hayek y su visita a la Casa Azul

Actualmente, la actriz se encuentra en México. El pasado fin de semana visitó el Museo Frida Kahlo, en Coyoacán, Ciudad de México. La Casa Azul celebró su presencia con un emotivo mensaje en redes sociales: “En la #CasaAzul celebramos la visita de @salmahayek, quien volvió a este hogar que guarda tantas memorias. Nos emociona compartir lo que escribió en el libro de visitas: Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura. -Salma Hayek. Un gesto que honra el legado de #FridaKahlo”.

Hayek, protagonista de la película “Frida” hace más de 20 años, escribió en el libro de visitas: “Tantos recuerdos en este lugar que a pesar de los años no pierde su magia y encanto. Qué privilegio regresar a través del tiempo a la riqueza de nuestra gente y nuestra cultura”.