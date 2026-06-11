⁠Guía paso a paso para entender TODO lo que sucederá durante la ceremonia de inauguración del Mundial 2026

La cuenta regresiva está por concluir pues este jueves 11 de junio, la Ciudad de México volverá a ocupar un lugar privilegiado en la historia del futbol al albergar el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El Estadio Ciudad de México será el escenario donde comenzará oficialmente el torneo más grande de todos los tiempos, con 48 selecciones participantes. Antes del silbatazo inicial, millones de aficionados serán testigos de una ceremonia de apertura diseñada para mostrar la riqueza cultural de México.

¿A qué hora será la ceremonia inaugural?

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) confirmó que la ceremonia comenzará 90 minutos antes del partido inaugural entre México y Sudáfrica. Además, las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes para permitir que los aficionados disfruten de diversas actividades y espectáculos previos, la ceremonia esta prevista por iniciar a las 11:30 am.

Los artistas confirmados

La ceremonia contará con un elenco internacional encabezado por Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026. También participarán figuras de gran relevancia como Alejandro Fernández, quien será el encargado de entonar el Himno Nacional Méxicano, Belinda, Maná, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Danny Ocean y Tyla. Asimimso, la FIFA también confirmó la presencia de la actriz mexicana Salma Hayek como embajadora del torneo durante las ceremonias en México.

¿Quién es Tyla?

ULa presencia de Tyla ha despertado insertidumbreen el público, ya que, su nombre a resonado ultimamnete. La intérprete es de origen sudafricano que mezcla pop, amapiano y afrobeats. Su éxito mundial la posicionó como una de las nuevas estrellas de la música africana y, como parte de la ceremonia, tendrá un papel especial al interpretar el himno nacional de Sudáfrica antes del encuentro inaugural.

¿Dónde ver la inauguración?

La ceremonia y el partido inaugural serán transmitidos a través de Azteca 7 y lo mejor de todo es que la transmisión será totalmente GRATIS en televisión abierta o puedes seguir este espectáculo por la página web de AztecaDeportes.com y la app móvil de TV Azteca En Vivo.