ÚLTIMA HORA: Muere querida leyenda de la salsa, por una neumonía
Un adiós con ritmo eterno para el arquitecto de la salsa, cuya música seguirá iluminando generaciones.
Este domingo la salsa llora el adiós de uno de los más grandes en su género, Rafael Ithier, fundador y director musical de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció a los 99 años debido a complicaciones respiratorias tras una neumonía, pero su música sigue latiendo.
A través de redes sociales el grupo fue el encargado de dar esta lamentable noticia: "Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal".