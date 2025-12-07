ÚLTIMA HORA: Muere querida leyenda de la salsa, por una neumonía

Este domingo la salsa llora el adiós de uno de los más grandes en su género, Rafael Ithier, fundador y director musical de El Gran Combo de Puerto Rico, falleció a los 99 años debido a complicaciones respiratorias tras una neumonía, pero su música sigue latiendo.

A través de redes sociales el grupo fue el encargado de dar esta lamentable noticia: "Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento de nuestro fundador, maestro y patriarca musical, Don Rafael Ithier Natal".