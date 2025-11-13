Fotografías: Un viaje entre luces, acrobacias y sueños: Así viví el Cirque du Soleil en CDMX

Cirque du Soleil nos recuerda lo que significa maravillarse. Entre luces, música y escenografía que parecía salida de un sueño, los artistas nos invitán a un mundo escondido bajo las hojas, donde insectos, acróbatas y malabaristas se transforman en poesía viva. Cada salto, cada color y cada nota fueron una oda al esfuerzo humano y a la belleza de lo que no siempre vemos: La vida que vibra en lo pequeño, en lo que florece cuando nadie mira. Fue una experiencia inspiradora, retadora y profundamente mágica.

