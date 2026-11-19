Después de una espera interminable y de ver cómo en algunas regiones del planeta ya se estrenaba, el GTA 6 llegó para el público latino y en especial para el mexicano. Con eso en mente, algunos de los afortunados que pudieron jugar desde antes la nueva entrega, te indican unas cosillas para que tu experiencia sea mucho más disfrutable. He aquí los 7 errores que debes evitar en tus inicios de campaña en el Grand Theft Auto.

¿Qué 7 errores debes evitar cuando empieces a jugar el GTA 6?

Aunque cada persona es libre de jugar el nuevo Grand Theft Auto como le plazca, se recomiendan algunos aspectos para los que buscan una campaña con cierto orden. Por ello, se advierte de seguir estas indicaciones. No son reglas que se deban respetar de manera religiosa, pero verás que te permitirán una mejor experiencia con el juego más esperado de los últimos años.

Aprovecha al máximo los robos

Uno de los puntos de relevancia en general con el GTA 6… es el uso del dinero. Por ello algunos recomiendan una dinámica de intercalar misiones principales y algunos robos en tiendas de joyas, bancos o furgonetas. De esta manera, podrás hacerte de un financiamiento que te ayudará a no estar en ceros cuando quieras avanzar en las etapas de alta tensión de la construcción de tu imperio callejero.

Disfruta el camino

De cierta forma suena cliché, pero los detalles de Vice City son una delicia para todos aquellos que esperaron 12 años en la nueva entrega del Grand Theft Auto. Ante eso, se recomienda ir poco a poco, aprender por uno mismo de lo que acontece en esta ciudad virtual y cuando te sientas listo… ir por las misiones principales. Es decir. no hay prisa.

No compres garajes

Aunque suena bastante lógico el comprarte espacios para guardar tus vehículos, debes ir con mesura. Es decir, tus automóviles serán de suma importancia para tu carrera criminal, pero puedes y debes invertir en otros aspectos que los propios avances te exigirán. No te enciendas en la vorágine de compra de autos y garajes. Ya verás que hay más cosas para invertir tus ganancias.

Ten en cuenta tu perfil criminal

En parte del realismo que el GTA 6 abrazó para esta entrega, se indica que la forma en que te comportes… tendrá repercusión en el futuro inmediato y en el final de la historia. Jason puede terminar su papel criminal siendo el más temido asesino o un hombre que levantó su imperio con mucha más discreción. Tú decidirás los registros finales de tu protagonista.

Jason y Lucía son claves

Esto suena obvio, pero el desarrollo de la historia puede generar muchos inconvenientes entre ambos, dependiendo cómo te comportes en el camino. Pueden ser una pareja que se apoye a pesar de las adversidades o una que quiera matarse en medio de tanto conflicto. Cada acción tendrá una reacción mientras la historia avance.

No ahorres… al menos al principio

Tomando en cuenta que el flujo de tu capital es clave para muchos aspectos, se indica que al menos los primeros 2 capítulos son para que disfrutes de lo que hay a tu alrededor. A partir del tercer capítulo del GTA 6, la situación se tornará importante con las cantidades que manejas. Por ello también se hace la recomendación de guardar tu dinero en el banco, pues en caso de caer con efectivo en los bolsillos… perderás demasiado.

Disfruta de tu dinero… con responsabilidad

Seguramente dirás que esto es un videojuego, pero muchos de los aspectos que se disfrutan del GTA 6 (tunear un carro… por ejemplo) requieren de tener los fondos suficientes. Por ello, llévatela tranquilo al decidir dónde comer, divertirte y respecto a la ropa que compres. Tal como en la vida real… las grandes ciudades te llaman a fundirte en deudas y no perdonan cuando las crisis llegan.